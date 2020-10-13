"Неетично": чому ВООЗ критикує ідею досягнення колективного імунітету для боротьби з COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус назвав неетичними стратегії по боротьбі з коронавірусів, засновані на досягненні колективного імунітету.

На брифінгу для ЗМІ у понеділок генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказав, що органи охорони здоров'я зазвичай прагнуть домогтися колективного імунітету шляхом вакцинації. Він зазначив, що для отримання колективного імунітету від дуже заразного захворювання, такого як кір, наприклад, необхідно іммунізовать близько 95% населення.

"Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них", - сказав він.

Деякі дослідники стверджують, що поширення COVID-19 серед населення, яке не є явно вразливим, допоможе зміцнити колективний імунітет і є більш реалістичним способом зупинки пандемії, ніж введення карантинних заходів, які виявилися руйнівними для світової економіки.

"Ніколи в історії суспільної охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався в якості стратегії реагування на спалах хвороби", - сказав Гебрейесус.

"Допускати поширення небезпечного вірусу, якого ми не до кінця розуміємо, просто неетично", - сказав він.

Станом на 5:00 (за Києвом) у всьому світі зафіксовано 38 029 814 випадків зараження коронавірусів. Загинула 1 085 092 людини.

За оцінками ВООЗ, менш 10% населення мають будь-який імунітет до коронавірус, що означає, що переважна більшість населення світу залишається сприйнятливою.

Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано вже понад п'ять тисяч смертей від COVID-19, кількість інфікованих перевищило 265 тисяч.