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Вівторок, 13.10.2020
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Дорого, але місць все одно немає: з'явилася інфографіка про вартість лікування COVID-19 у платних клініках України

Дорого, але місць все одно немає: з'явилася інфографіка про вартість лікування COVID-19 у платних клініках України
Оновлено 19:02 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У мережі з'явилася інформація про вартість лікування коронавірусу в топ-платних клінік України.

Сьогодні в Україні є три кращі платні клініки, в яких лікують від коронавируса. Суть в тому, що оприлюднені ціни послуг в них, досить захмарні і далеко не кожен зможе собі дозволити пройти там курс лікування, до того ж, всі місця в медустановах уже зайняті.

Про це йдеться в інфоргафіке опублікованій інтернет-ресурсом Бабель.

Так скільки ж коштує лікування COVID-19 в приватних клінніках?

Добробут (Київ)

Ціна за стаціонар:

  • 12 тис. Гривень за добу (легка форма),
  • 14 тис. Гривень за добу (важка форма).

Депозит:

  • 100 тис. Гривень (важка форма),
  • 80 тис. Гривень (легка форма).

Виклик швидкої коштує від 1 200 гривень.

Оберіг (Київ)

Ціна за стаціонар починається від:

  • 12 тис. Гривень за добу (в залежності від стану пацієнта).

Депозит:

  • 50 тис. гривень.

Виклик швидкої коштує від 1 400 гривень.

Into-Sana (Одеса)

Ціна за стаціонар починається від:

  • 10 тис. Гривень за добу (в залежності від стану пацієнта).

Реанімація:

  • 20 тис. Гривень за добу.

Виклик швидкої коштує від 3 500 гривень (тільки за договором про страховку).

Інфографіка

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Все по темі:

Лікування, Covid-19, Коонавірус.

Автор:

Телеграф
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