Дорого, але місць все одно немає: з'явилася інфографіка про вартість лікування COVID-19 у платних клініках України

У мережі з'явилася інформація про вартість лікування коронавірусу в топ-платних клінік України.

Сьогодні в Україні є три кращі платні клініки, в яких лікують від коронавируса. Суть в тому, що оприлюднені ціни послуг в них, досить захмарні і далеко не кожен зможе собі дозволити пройти там курс лікування, до того ж, всі місця в медустановах уже зайняті.

Про це йдеться в інфоргафіке опублікованій інтернет-ресурсом Бабель.

Так скільки ж коштує лікування COVID-19 в приватних клінніках?

Добробут (Київ)

Ціна за стаціонар:

12 тис. Гривень за добу (легка форма),

14 тис. Гривень за добу (важка форма).

Депозит:

100 тис. Гривень (важка форма),

80 тис. Гривень (легка форма).

Виклик швидкої коштує від 1 200 гривень.

Оберіг (Київ)

Ціна за стаціонар починається від:

12 тис. Гривень за добу (в залежності від стану пацієнта).

Депозит:

50 тис. гривень.

Виклик швидкої коштує від 1 400 гривень.

Into-Sana (Одеса)

Ціна за стаціонар починається від:

10 тис. Гривень за добу (в залежності від стану пацієнта).

Реанімація:

20 тис. Гривень за добу.

Виклик швидкої коштує від 3 500 гривень (тільки за договором про страховку).