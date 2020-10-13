Дорого, але місць все одно немає: з'явилася інфографіка про вартість лікування COVID-19 у платних клініках України

Сьогодні в Україні є три кращі платні клініки, в яких лікують від коронавируса. Суть в тому, що оприлюднені ціни послуг в них, досить захмарні і далеко не кожен зможе собі дозволити пройти там курс лікування, до того ж, всі місця в медустановах уже зайняті.
Про це йдеться в інфоргафіке опублікованій інтернет-ресурсом Бабель.
Так скільки ж коштує лікування COVID-19 в приватних клінніках?
Добробут (Київ)
Ціна за стаціонар:
Депозит:
Виклик швидкої коштує від 1 200 гривень.
Оберіг (Київ)
Ціна за стаціонар починається від:
Депозит:
Виклик швидкої коштує від 1 400 гривень.
Into-Sana (Одеса)
Ціна за стаціонар починається від:
Реанімація:
Виклик швидкої коштує від 3 500 гривень (тільки за договором про страховку).