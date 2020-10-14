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Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат
Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат

Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат

Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат
09:15 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
14 жовтня відзначається один з найбільш шанованих свят - Покров Пресвятої Богородиці. Цей день особливий для незаміжніх дівчат - 14 жовтня можна провести різні обряди і ритуали, які допоможуть залучити в своє життя нареченого.

Існує величезна кількість замовлянь на Покров Пресвятої Богородиці, завдяки яким можна вплинути на сімейне життя.

З ритуалами потрібно бути дуже обережними, тому що вони дійсно працюють. Дівчина не зможе залучити в свій будинок коханого чоловіка, якщо у нього є інша дівчина, жінка або дружина.

Отже, тим, хто хоче швидше вийти заміж, варто дотримуватися таких прикмет.

Обов'язково варто сходити до церкви. Там, потрібно буде поставити свічку перед іконою Покрови Богородиці і вимовити слова: "Покров-батюшка, вкривай землю сніжком, а мене женишком" або "Покров-Матінка, вкрий землю сніжком, а мене молоду хусткою". Так, існує прикмета, що хто раніше всіх свічку поставить, той раніше всіх і заміж вийде.

Не забудьте провести обряд із залучення в своє життя нареченого. Купіть біле простирадло і накиньте його на себе як плащ. Потім запаліть церковну свічку і скажіть змову стільки раз, скільки вам виповнилося на даний момент повних років: "Покров, Покров! Землю небесної крупою накрий, а мене, (ваше ім'я), накрий канителлю весільною. Богородиця, пошли мені жениха славного, судженого - вірного! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь ". Після чого загасити свічку, а простирадло акуратно постеліть на ліжко. Наступні 3 ночі спыть на ній, після чого спаліть його.

Щоб збільшити свої шанси на заміжжя, постарайтеся весь Покров проходити з зав'язаною на голові білою хусткою, навіть вдома.

Також в свято Покрова Пресвятої Богородиці важливо дотриматись наступних обрядів:

Спечіть булочки чи пиріжки і почастуйте ними своїх знайомих. Сказавши про себе: "Тобі віддаю смачний пиріжок, а до мене скоро прийде хороший женишок".

Візьміть трохи хліба і погодуйте птахів. Коли вони будуть його клювати, промовте: "Пташка хлібець клює, а на мій поріг наречений скоро прийде".

З самого ранку заплетіть косу і тільки ввечері розпустіть волосся.

  • Потрібно подати тим хто просить милостиню, примовляючи тихо: "на двох".
  • Носити на Покров можна тільки сукні або спідниці.
  • Сходіть до церкви і купіть три свічки. Одну поставте за здравіє всіх чоловіків, які були у вашому житті, другу - за своє здоров'я, третю - за судженого.
  • Купіть букет квітів, принесіть його додому і поставте у вазу в центрі столу.
  • Привітайте зі святом Покрови хоча б одну сімейну пару.
  • У цей святковий день ні з ким не сваріться, налаштуйтеся на позитивний лад, нікого не осуджуйте.
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Все по темі:

Покров, Обряди, Наречений, ритуали, Покров Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Суджений, Замовляння.

Автор:

Телеграф
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