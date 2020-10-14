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Ретроградний Меркурій в жовтні: заборони і що потрібно робити

Ретроградний Меркурій в жовтні: заборони і що потрібно робити
15:33 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Останній в цьому році ретроградний Меркурій розпочнеться 14 жовтня і триватиме до 3 листопада. Астрологи заявляють, що цей період несе в собі неприємні моменти в житті кожної людини.

Ретроградний Меркурій - це поняття в астрології, коли створюється ілюзія того, що рух планети починає здійснюватися в зворотному напрямку. Астрологи такий період здавна позначали в таблицях ефемерид - списках, якими користуються фахівці, які читають зірки.

У 2020 році жителям Землі довелося вже двічі пережити вплив ретроградного Меркурія. Спочатку він тривав з 17 лютого до 10 березня. Другий ретроградний Меркурій відбувся 18 червня і закінчився 12 липня. Третій, і останній в 2020 році, ретроградний Меркурій триватиме з 14 жовтня по 3 листопада. В цей складний період потрібно бути особливо уважним до помилок минулого і намагатися бути терплячим до оточуючих.

Крім цього, в ретроградний Меркурій можуть вноситися безлад в сфери життя людини, що негативно позначиться на його психічному і фізіологічному стані.

Що категорично заборонено робити в цей період?

З 14 жовтня варто бути обережніше з технікою, тому що зростає ризик її поломки. Такіж  справи із транспортними засобами.

Ні в якому разі не можна починати нові справи - це може увінчатися провалом, а також не принесе бажаного результату в перспективі.

Подорожі та тривалі поїздки краще відкласти, в іншому випадку - вони можуть піти не за планом і не принесуть позитивних емоцій.

Що можна робити в період ретроградного Меркурія?

Варто звернути увагу на незакінчені справи, вирішення яких відкладалося протягом тривалого періоду.

Це сприятливий час, щоб поставити всі крапки над "і" у відносинах, які не приносили гармонії, а тільки руйнували емоційний стан. Навпаки, відновлення старих зв'язків допоможе в розвитку кар'єри і поліпшення фінансового стану.

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Жовтень, Ретроградний Меркурій.

Автор:

Телеграф
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