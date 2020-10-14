Після хвороби помер відомий український філолог Пономарів, який соромив Путіна

Україна втратила відомого філолога.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, який все своє життя присвятив розвитку і захисту української мови, помер вранці 14 жовтня у віці 84 років.

Про це повідомили в ВВС.

Останнім часом професор серйозно хворів, у нього був перелом хребта.

Олександр Пономарів був доктором філологічних наук (1991), професором кафедри мови і стилістики Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академіком АН ВШ України (1998), заступником голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка; відповідальним редактором газети "Київський університет"; головним редактором "Записок Наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького".

Також він став автором більше 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики і культури української мови, його відродження і затвердження як державного, упорядника і редактора навчальних посібників і словників різних типів.

Йому належить яскраве висловлювання про російського президента.

"Ось мені ні Путін, ні Медведєв не подобаються через їх ставлення до України. Але вони обидва говорять на відбірною російською мовою. Вони з Петербурга, а там зразкова мова. І коли Путін чи Медведєв каже" УкраЇнський ", а наші політики - "УкрАїнський" - це ж ганьба "- заявив Пономарів.

Журналістка Катерина Зінов'єва, яка свого часу вчилася у професора заявила, що це дуже велика втрата для багатьох.