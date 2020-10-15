Свято 15 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Сьогодні, 15 жовтня, в православній церкві відзначається день пам'яті мучеників Кипріяна і Юстини. Інші назви свята: "Кипріян і Устина", "Купріянов день", "День Устини", "День очищення від мани".

В Антіохії в III столітті жив язичницький мудрець Кипріян. Використовуючи темні сили, він допомагав тим, хто потребував допомоги. Одного разу прийшов до нього юнак і повідав про нерозділене кохання до християнці Іустині. Кипріян на його прохання послав бісів для спокушання Юстини. Але молитвами і силою віри дівчина розвіяла бісівське наслання. Багато, бачачи це, повірили в Ісуса, в тому числі і сам Кипріан. Покаявшись і охрестившись, він обрав настільки праведний спосіб життя, що через рік став єпископом. За часів гонінь на християн Кипріян і Юстина за наказом правителя були страчені в Нікомидії.

Устинов і Купріяна в народі вважали захисниками від бісів, чаклунів і відьом. Говорили, що це час, в яке необхідно позбавлятися від усякої нечисті і мани.

Вважали, що найбільше від бісів і злих духів страждають п'яниці або люди, котрі нехтували релігійними обов'язками - всі вони вважалися грішниками.

У цей день можна було відвідати церкву. Незважаючи на те, що з дому виходити не варто, на відвідування церкви ця заборона не поширювалася. Як, втім, і на всі інші справи, які робилися "з Богом". Тобто, якщо осяяти себе попередньо хресним знаменням, то можна було діяти, не побоюючись проблем.

Що не можна робити 15 жовтня:

15 жовтня забороняється скандалити і сваритися, бо лайливі слова і сильні емоції як раз і привертають нечисту силу.

Також не можна веселитися і розпивати алкоголь. Саме в цей день це загрожує хронічної втратою удачі.

Народні прикмети на 15 жовтня: