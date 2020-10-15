Україна за п'ять років втратить мільйон людей: озвучений невтішний прогноз

У Міжнародному валютному фонді дали прогноз по чисельності населення України.
Згідно зі звітом організації "Перспективи розвитку світової економіки: довгий і важкий підйом", за п'ять років населення нашої країни скоротиться на 1 мільйон осіб:
Згідно з даними Держстату, з січня по червень поточного року населення в Україні зменшилася на 140 300 осіб і становить 41 762 100 чоловік.
Невтішний прогноз дали і дослідники з Університету штату Вашингтон (UWA). За їхнім прогнозом, в Україні до кінця століття залишиться лише 17,5 мільйона людей.