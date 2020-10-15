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Четвер, 15.10.2020
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Україна за п'ять років втратить мільйон людей: озвучений невтішний прогноз

Україна за п'ять років втратить мільйон людей: озвучений невтішний прогноз
Оновлено 19:56 Сьогодні Телеграф Фото: pinterest.com
Чисельність населення України продовжує скорочуватися, на жаль, але ця тенденція не зміниться і в наступні п'ять років.

У Міжнародному валютному фонді дали прогноз по чисельності населення України.

Згідно зі звітом організації "Перспективи розвитку світової економіки: довгий і важкий підйом", за п'ять років населення нашої країни скоротиться на 1 мільйон осіб:

  • на кінець 2020 року - 41,536 млн осіб,
  • на кінець 2021 року - 41,369 млн осіб,
  • на кінець 2022 року - 41,204 млн осіб,
  • на кінець 2023 року - 41,039 млн осіб,
  • на кінець 2024 року - 40,875 млн осіб,
  • на кінець 2025 року - 40,712 млн осіб.

Згідно з даними Держстату, з січня по червень поточного року населення в Україні зменшилася на 140 300 осіб і становить 41 762 100 чоловік.

Невтішний прогноз дали і дослідники з Університету штату Вашингтон (UWA). За їхнім прогнозом, в Україні до кінця століття залишиться лише 17,5 мільйона людей.

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МВФ, Демография, Україна.

Автор:

Телеграф
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