Вижив у катастрофі Ан-26 курсант Золочівський розповів, чи продовжить навчання

25 вересня поблизу Чугуєва зазнав аварії літак ЗСУ України.

Курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба В'ячеслав Золочівський, який виявився єдиним, хто вижив у страшній авіакатастрофі під Чугуєвом, проходить реабілітацію і планує незабаром повернутися до навчання.

- Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю, - сказав Золочівський в коментарі АрміяInform.

На даний момент В'ячеслав отримав все необхідне лікування і знаходиться у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Після реабілітації курсант хоче наздогнати згаяне за освітньою програмою.

З нагоди Дня захисника курсанту вручили медаль "За військову службу Україні".

Як відомо, в катастрофі Ан-26 загинули 26 осіб - 7 членів екіпажу і 19 курсантів ХНУВС імені Кожедуба. Одним із загиблих був курсант Олександр Скочко - його батько Ігор Скочко загинув під час аварії Іл-76 поблизу луганського аеропорту. Транспортник був збитий проросійськими бойовиками в 2014 році.