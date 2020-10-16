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Вижив у катастрофі Ан-26 курсант Золочівський розповів, чи продовжить навчання

Вижив у катастрофі Ан-26 курсант Золочівський розповів, чи продовжить навчання
Оновлено 08:01 Пт, 16 Жовтень 2020 Телеграф
25 вересня поблизу Чугуєва зазнав аварії літак ЗСУ України.

Курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба В'ячеслав Золочівський, який виявився єдиним, хто вижив у страшній авіакатастрофі під Чугуєвом, проходить реабілітацію і планує незабаром повернутися до навчання.

- Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю, - сказав Золочівський в коментарі АрміяInform.
На даний момент В'ячеслав отримав все необхідне лікування і знаходиться у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Після реабілітації курсант хоче наздогнати згаяне за освітньою програмою.

З нагоди Дня захисника курсанту вручили медаль "За військову службу Україні".

Як відомо, в катастрофі Ан-26 загинули 26 осіб - 7 членів екіпажу і 19 курсантів ХНУВС імені Кожедуба. Одним із загиблих був курсант Олександр Скочко - його батько Ігор Скочко загинув під час аварії Іл-76 поблизу луганського аеропорту. Транспортник був збитий проросійськими бойовиками в 2014 році.

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Все по темі:

Ан-26, Золочевский, Харків, Чугуєв, ХУЗСУ.

Автор:

Телеграф
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