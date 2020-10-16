В Україні майже 6000 нових випадків COVID-19: більше 20 померлих тільки в Києві

Україна продовжує ставити невтішні "рекорди".

За минулу добу в Україні офіційно виявлено 5992 нових випадки зараження коронавірусом.

Згідно зі статистикою, опублікованою РНБО, в Києві 455 нових підтверджених випадків, при цьому 22 людини померли.

У лідерах за темпами захворюваності Харківська область - тут за добу 544 випадки, понад 500 діагнозів підтвердили на Одещині. Прискорилися за темпами поширення Дніпропетровська (423 випадки) і Хмельницька (414 випадків) області.

Першість за смертністю утримує Львівська область - тут з початку підрахунків від коронавируса померли 672 людини.

За прогнозами експертів, після виборів 25 жовтня рахунок нових випадків по країні піде на десятки тисяч. При цьому медична система вже на межі колапсу - лікарі масово звільняються, а лікарні забиті під зав'язку.