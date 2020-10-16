ЗНО з української літератури обов'язково не для всіх: як зміняться правила вступу у 2021 році

Українські абітурієнти тепер зможуть вибрати, писати їм ЗНО з української мови та літератури або тільки за мовою.

15 жовтня в МОН України опублікували нові правила для абітурієнтів. Одним з головних змін стала можливість вибору між ЗНО з української мови "з" і "без" літератури.

Про це поінформували в Міністерстві Освіти і Науки України.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування залишиться ЗНО з української мови та літератури, а ось абітурієнти на інших спеціальностях зможуть скористатися правом проходити тестування тільки з української мови, йдеться в тексті документа міністерства.

Проте, за інформацією УЦОЯО, тест з української мови буде включати в себе завдання і на знання літератури.

Відзначимо, що сертифікати ЗНО 2018-2020 років все ще можна буде використовувати для надходження.