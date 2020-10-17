Коронавірус побив три антирекорди тижні в Україні: майже 6,5 тисячі нових хворих

Станом а ранок 17 жовтня в Україні виявили 6410 нових випадків коронавируса.
Про це повідомили в РНБО.
За занним апарату, за минулі 24 години в країні померли 109 осіб.
Одужати вдалося тільки 2 194 пацієнтам.
Ситуація в Києві з коронавірусом наступна:
Свіжа статистика по Україні: карта поширення захворювання COVID-19 реальному часі
З початку пандемії в Україні захворіли 293 641 чоловік, з них 124 113 одужали, а померли 5 517 пацієнтів.
Найбільша кількість померлих від COVID-19 зафіксували на Львівщині, з початку пандемії там загинули 681 осіб.