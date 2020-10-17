Коронавірус побив три антирекорди тижні в Україні: майже 6,5 тисячі нових хворих

В Україні коронавірус продовжує поширюватися і бити нові рекорди.

Станом а ранок 17 жовтня в Україні виявили 6410 нових випадків коронавируса.

Про це повідомили в РНБО.

За занним апарату, за минулі 24 години в країні померли 109 осіб.

Одужати вдалося тільки 2 194 пацієнтам.

Ситуація в Києві з коронавірусом наступна:

Виявили 598 нових випадків захворювання,

12 осіб померло,

одужали 186 українців,

загальна кількість заражених з початку епідемії дорівнює 30 010 чоловік.

Свіжа статистика по Україні: карта поширення захворювання COVID-19 реальному часі

З початку пандемії в Україні захворіли 293 641 чоловік, з них 124 113 одужали, а померли 5 517 пацієнтів.

Найбільша кількість померлих від COVID-19 зафіксували на Львівщині, з початку пандемії там загинули 681 осіб.