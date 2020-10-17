Свято 17 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

17 жовтня в народі відзначається церковне свято Єрофєєв день.

В церкви 17 жовтня вшановується пам'ять мученика Ерофея, який жив в Афінах у I столітті. Був звернений до християнства і став учнем апостола Павла. Переказ свідчить, що Єрофій своїми очима бачив поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Ерофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

У народі вірили, що на Ерофея в лісах перед довгою зимою відбувається останній розгул лісовиків. Тому в ліс 17 жовтня не ходили навіть за дуже великої потреби. Лісовики на Ерофея творили в лісі великі біди: ламали дерева, ганяли диких тварин, заганяючи їх по норах, бродили по всьому лісу, билися, свистіли, кричали і моторошно реготали, плескали в долоні так, що чутно було в сусідніх селах.

Так як Єрофєєв день в народі вважався поганим, не тільки через витівки лісовика, а й тому, що по землі в цей день гуляли злісні духи, з будинки 17 жовтня виходити не варто навіть ненадовго. Але якщо вже довелося, слід пам'ятати про натільних хрестики і образках.

З 17 жовтня холоду стають все сильніше, і відчувається наближення зими.

Що не можна робити 17 жовтня:

Не можна ходити в ліс, вживати алкоголь. День важкий, тому не знімайте натільний хрест.

Народні прикмети на 17 жовтня: