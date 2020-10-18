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Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину

Українців лякають поверненням величезних штрафів за порушення карантину
Оновлено 12:54 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер
Міністерство пропонує збільшити розмір штрафу за порушення карантину з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроект знаходиться в парламенті, але депутати його досі не розглянули. Про це Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, потрібно, щоб порушення протиепідемічних норм каралося відразу, адже це впливає на захворюваність коронавірусом в країні.

"Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Госпотребслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатньо її, або недостатньо - це вже знову ж оцінка", - зазначив він.

Як зазначив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як в європейському регіоні. Він додав, що міністерство пропонує збільшити розмір штрафу з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

"У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроект в Раді. Вона не встигла або не захотіла проголосувати до свого відпустки ", - пояснив санітарний лікар.

Як повідомляв сьогодні 18 жовтня "Телеграф" за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5231 людини, зафіксовано 90 летальних випадків, +1264 пацієнта одужали.

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Все по темі:

Штраф, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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