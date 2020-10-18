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Помер ветеран АТО, колишній в'язень бойовиків "ДНР" Кім Дуванов

Помер ветеран АТО, колишній в'язень бойовиків "ДНР" Кім Дуванов
Оновлено 17:48 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук - Олексій Кодьман
У Харківській області помер колишній бранець окупантів Кім Дуванов.

Ветеран ООС і колишній бранець бойовиків ОРДО Кім Дуванов помер від проблем із серцем.

"Полон вбиває і тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов солдатів Збройних Сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало", - написала польська журналістка і волонтер Моніка Андрюшевська у себе в Facebook.

Дуванов проживав в Харківській області, у нього залишилася дружина і двоє дітей.

В кінці травня 2019 року його і ще семеро військовослужбовців ЗСУ помилково заїхали на окуповані території і були взяті в полон.

Довгий час вони не виходили на зв'язок, а інформації про них не надходило. У листопаді 2019 року, його дружина Олена розповіла виданню "Накипіло" про те, як її чоловік пішов на фронт і потрапив в полон.

29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. З української сторони на свободу вийшло 79 осіб, серед них як військовослужбовці, так і мирні жителі. Дуванов був в їх числі.

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ОРДЛО, ООС, Кім Дуванов.

Автор:

Телеграф
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