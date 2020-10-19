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Понеділок, 19.10.2020
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Коронавірусом в Україні захворіли вже 300 тисяч осіб

Коронавірусом в Україні захворіли вже 300 тисяч осіб
Оновлено 09:55 Сьогодні Телеграф
За минулу добу коронавірус забрав життя 66 осіб, а одужало 1112 українців.

На ранок понеділка, 19 жовтня, діагноз COVID-19 поставлений 4776 українцям. Рекорд серед регіонів встановила Харківська область - тут 595 випадків за добу, в Одеській області - 350, у Житомирській - 308, в Києві - 385, а в області 240.

Летально хвороба закінчилася для 66 осіб, в тому числі для 10 жителів Львівської області. Згідно з даними моніторингу апарату РНБО, цей показник смертності за добу найвищий з усіх регіонів України.

Здолати коронавірус змогли 1112 чоловік. Найбільше в Черкаській області -247, Житомирської -149, Київської - 117, Хмельницькій - 100.

В цілому спочатку епідемії, в Україні COVID-19 "підкосив" 303 638 осіб, померло 5673 українців, 126 489 видужала, а продовжує хворіти 171 476 наших співгромадян.

В Україні незабаром повинен бути доставлений препарат "Ремдесівер", правда в його ефективності сумнівається навіть Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Статистика, РНБО, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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