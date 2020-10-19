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Вівторок, 20.10.2020
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Стало відомо, де в Україні не залишилося місць для хворих на коронавірус

Стало відомо, де в Україні не залишилося місць для хворих на коронавірус
Оновлено 21:17 Пн, 19 Жовтень 2020 Телеграф
Пандемія COVID-19 продовжує укладати українців на лікарняні ліжка. Є регіони, в яких місць в інфекційних відділеннях практично немає.

У лідерах по заповнюваності ліжок, наводить дані РНБО телеграм-канал "Коронавірус в регіонах", Луганська область, де в деяких лікарнях зайняті всі ліжка, виділені для лікування хворих коронавірусів. Високі показники демонструють медичні установи Одеської (90%), Сумській (88,2%) і Донецькій (81,8%) областей. Вище 70% ліжок заповнені в Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій областях та місті Київ. А середня цифра по країні становить 65,7%.

 

Складна ситуація з місцями навіть в платних клініках. Як повідомляв "Телеграф", вартість перебування на добу від 10 до 20 тис. гривень  залежно від тяжкості стану хворого) і в ці медзаклади не просто потрапити.

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Все по темі:

Лікарні, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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