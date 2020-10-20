«Середа налякає холодом»: синоптик розповіла, де вдарять морози 21 жовтня

Сьогодні вночі мінусова температура буде в Карпатах, а 21 жовтня днем на всій території України буде досить прохолодно.

Вночі в Україні найнижча температура буде в Карпатах - 0-3 градуси морозу, найвища - на півдні - 6-10 градусів тепла, а в середньому по Україні - 1-6 градуси вище нуля. Днем, за інформацією синоптика Наталії Діденко, очікується плюсова температура на рівні 10-15 градусів.

- Опади в середу, 21 жовтня, малоймовірні, лише на Чернігівщині, Сумщині місцями пройдуть періодичні дощі, - уточнила синоптик. - Місцями тумани. Забігаючи трохи наперед, скажу, що 22-го жовтня, в четвер, потеплішає до + 12-18 градусів, а на півдні навіть до 20 градусів. Вітер з північно-західного зміниться на південно-західний, помірний, часом поривчастий.

21-те жовтня Київ проживе без опадів, але з поривчастим південно-західним вітром. Найближчої ночі в столиці 2-5 градусів вище нуля, вдень близько +12 градусів. 22-23 жовтня в Києві чекає до + 17-18 градусів. А з вихідних гряде похолодання.