Історія юної жертви коронавірусу в Україні зворушила мережу

Від коронавірсуного захворювання COVID-19 померла 21-річна активістка Інна Волкова.

У Києві померла молода активістка, член "Школи медіапатріотов" Інна Волкова. Причиною смерті стали ускладнення від COVID-19.

Про це розповіла член Український Гельсінської спілки з прав людини - УГСПЛ Марина Хромих.

"Сьогодні вранці пішла з життя Інна Волкова. Їй був 21 рік. Останні 2 тижні вона провела в реанімації - боролася зі слідством ковіда - пневмонією та рідкісним аутоімунним захворюванням - синдромом Гієна-Барре", - написала Хромих.

Громадський діяч розповіла, що активісти шукали способи, що хоч якось їй допомогти.

Мережа тут же підтримала сім'ю загиблої: "Молода дівчина, дуже шкода ...., співчуття всім рідним і близьким", "Це жах. Мої співчуття", Завжди сумно, коли помирає людина, а тим більше - молодий і з добрим серцем і намірами "," Як так ... Який жах .... Мої співчуття всій родині і близьким. Чудова людина!!!!!".