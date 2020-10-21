Вогко і хмарно: яка погода буде в Україні 21 жовтня

Сьогодні в більшості регіонів України збережеться холодна і волога погода. Опади можливі тільки в декількох регіонах.

У середу, 21 жовтня, в Києві за даними Укргідрометцентру, стовпчики термометрів не піднімуться вище 11-13 градусів, вітер південно-західний 5-10 м / с. В Одесі буде тепліше - вдень + 16 ... + 18. У Харкові сьогодні 10-12 градусів зі знаком плюс. У Дніпрі та Запоріжжі + 12 ... + 14, вітер південно-західний 5-10 м / с.

При тому, що буде зберігатися висока вологість, опади малоймовірні. Тільки в Чернігівській і Сумській області можливі дощі, вважає синоптик Наталія Діденко.

20 жовтня Україна попалав потужний західний антициклон і це вилилося в похолодання. Але найближчі вихідні ще обіцяють бути теплими і збережуться всі атрибути бабиного літа.