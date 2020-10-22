"Перемоги" над бандерівцями вже не радують: критик Путіна розповів, як росіяни ставляться до українців

Леонід Гозман розповів, як росіяни ставляться до українців.

Російський опозиційний політик Леонід Гозман, що хоч серед електорату Володимира Путіна і пропала ейфорія щодо перемог над «бандерівцями», але негативне ставлення до українців все одно нікуди не поділося.

Про це Гозман розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Говорити, що всі росіяни - імперіалісти і на одну особу - це не відповідає дійсності. В оточенні моєї сім'ї немає жодної людини, котра підтримала анексію Криму. Немає жодного мого друга, хто б схвалював цю дику зовнішню політику Кремля", - сказав він .

Проте, Гозман зазначив, що електорат Путіна не змінив свою думку про українців.

"Але цю частину населення перестали радувати ці уявні" перемоги "над бандерівцями та інші пропагандистські історії. Ейфорії більше немає, погане ставлення до українців залишилося", - вказав він.

Він додав, що в 2014 році росіян, які не схвалювали окупацію Криму було менше 1%, а у переважної більшості була "ейфорія і справжнє свято".

"Втім, третю річницю анексії відзначали з куди меншим пафосом, свято проводився вже не біля Кремля, як до цього, а на Воробйових горах, там виступали якісь артисти шостого ешелону, а на мітингу гуляли якісь студенти за 300 рублів. Атмосфера свята пішла. Як нафта перестала бути драйвером російської економіки, так і Крим і наша агресія перестали бути драйвером рейтингу Володимира Путіна. ", - підсумував Гозман.