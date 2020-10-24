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День водія: цікаві ідеї для подарунка

День водія: цікаві ідеї для подарунка
15:38 Сьогодні Телеграф Фото: pexels

День автомобіліста із задоволенням відзначають і люди, що працюють в автомобільній промисловості, і професійні водії.

"Телеграф" пропонує цікаві ідеї для тих, хто хоче зробити приємний подарунок на День автомобіліста близьким і рідним людям. Також можна привітати друзів в цей день красивим поздоровленням.

Якщо хочеться зробити корисний подарунок людині, яка багато годин поспіль знаходиться за кермом, можна купити йому автомобільну термокружку, що працює від прикурювача.

 

Також підійде автомобільний чайник і зручна кавоварка.

 

Далекобійникові доставить особливу радість автомобільний душ, за допомогою якого можна буде освіжитися практично в будь-якому місці.

 

Власнику машини можна дарувати відеореєстратор або автонавігатор нової моделі.

 

Відмінним і затишним подарунком стануть стильні чохли, сидіння з підігрівом або масажна накидка.

Непогана ідея для подарунка на день автомобіліста - столик, що кріпиться безпосередньо до керма.

 

А ось начальство може вручити своїм кращим працівникам спеціальні грамоти та нагороди, в кращому випадку - хорошу премію.

Якщо бюджет для подарунка обмежується невеликою сумою, варто придивитися до таких подарунків, як забавна футболка або кепка з тематичної написом, чашка в формі шин або світлофора, набір з коньяком або просто тортик, м'ясне асорті.

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Авто, Привітання, Свято, Подарунки.

Автор:

Телеграф
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