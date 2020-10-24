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Субота, 24.10.2020
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Арахамія розпалив мережу повідомленням про стеження

Арахамія розпалив мережу повідомленням про стеження
Оновлено 21:30 Сьогодні Телеграф

За кілька годин після публікації повідомлення, запис набрала більше тисячі коментарів.

Багато коментаторів вказали на схожість пристрої з датчиком тиску шин, інші відзначили, що пристрій виявився занадто чистим.

"Арка брудна, предмет ідеально чистий. Хоч би в пилу покатали для правдоподібності. Ну і датчик тиску шин."

"Вчасно датчик спрацював, прям екстрасенс, навіть слідів запиленості немає."

"Наступного разу брудом забруднити, буде правдоподібною."

"Це інвестори відстежують, де можна зустрітися і про багатомільярдні інвестиції в Україну питання повирішувати."

Також в коментарях відзначився колишній нардеп "Слуги народу" Гео Лерос.

СК (тимчасову слідчу комісію, - ред.) Потрібно, терміново", - написав Лерос.

Також свою думку висловив і екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ніколи не думав, що в епоху дигіталізації і держави в смартфоні ще потрібно кидати трекер на авто. Телефон розповість про свого власника більше, ніж він сам знає. Але, добре, що помітили. Якщо Зеленський візьме під свій контроль - все швидко з'ясують. або не з'ясують, якщо це поставили на прохання Зеленського ", - написав Омелян.

У свою чергу Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом виявлення пристрою відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності особистого життя).

"Наразі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури N 6 встановлюються обставини цієї події. За результатами експертизи щодо знайденого предмета буде визначено остаточну кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 24 жовтня, офіційний акаунт президента України Володимира Зеленського в Instagram виявився недоступним для користувачів.

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Полиция, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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