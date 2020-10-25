Україна перевела годинник: як дізнатися точний час

Щоб не опинятися в незручному положенні, ви можете завжди перевірити точний час по Києву на спеціальному сайті, наприклад kiev.vremja.org.

А ось власникам смартфонів і ПК про це дбати не варто, так як функція автоматичного перекладу часу реалізована на більшості пристроїв і операційних систем.

Якщо ж у вас зберігся стаціонарний телефон, то точний час завжди можна дізнатися, набравши номер "121".

Більшість європейських країн уже відмовилися від практики переведення годинників на літній або зимовий час, а до квітня 2021 року відповідну ініціативу повинні розглянути на рівні Європейського союзу. З метою гармонізації законодавств України та ЄС, відповідну зміну також буде розглянуто і у нас.