Свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони

Трьох проповідників схопили і привели до імператора на суд. Коли вони не побажали відректися від віри в Христа, то були схильні до численним тортурам, які переносили стійко. Правитель, втративши віру в те, що можна переконати заарештованих, розпорядився кинути до ями з дикими тваринами, але хижаки їх не чіпали. Згодом трьом мученикам відрубали голови.

Окремо в церкві шанували святого Андрона, який був в уявленні народу мудрим звіздарем. У день пам'яті святого було прийнято до півночі спостерігати за зоряним небом. За зірками судили і про погоду, і про майбутній урожай.

Що суворо не можна робити 25 жовтня:

У цей день не можна було голосно сміятися, вважалося, що це викличе на людину великі нещастя.

Також не можна нікого ображати, інакше кривдник сьорбне багато страждань.

Не можна було на стук у двері питати: "Хто там?" - щоб не впустити в будинок біду.

Народні прикмети на 25 жовтня:

Багато зірок - чекай доброго врожаю.

Сильне мерехтіння синіх зірок на небі - до снігу.

Якщо зірки падають, то скоро почнеться вітер.

Вітер дме з Півночі - чекай похолодання, а з Півдня - буде тепло.

Народжені 25 жовтня наділені даром передбачення - їм дана здатність передбачати за зірками. Однак в житті їм треба буде пройти багато випробувань. Носити їм слід бурштин.