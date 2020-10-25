Свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони

Трьох проповідників схопили і привели до імператора на суд. Коли вони не побажали відректися від віри в Христа, то були схильні до численним тортурам, які переносили стійко. Правитель, втративши віру в те, що можна переконати заарештованих, розпорядився кинути до ями з дикими тваринами, але хижаки їх не чіпали. Згодом трьом мученикам відрубали голови.
Окремо в церкві шанували святого Андрона, який був в уявленні народу мудрим звіздарем. У день пам'яті святого було прийнято до півночі спостерігати за зоряним небом. За зірками судили і про погоду, і про майбутній урожай.
Що суворо не можна робити 25 жовтня:
Народні прикмети на 25 жовтня:
Народжені 25 жовтня наділені даром передбачення - їм дана здатність передбачати за зірками. Однак в житті їм треба буде пройти багато випробувань. Носити їм слід бурштин.