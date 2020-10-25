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Свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 25 жовтня: народні прикмети і заборони
08:05 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Трьох проповідників схопили і привели до імператора на суд. Коли вони не побажали відректися від віри в Христа, то були схильні до численним тортурам, які переносили стійко. Правитель, втративши віру в те, що можна переконати заарештованих, розпорядився кинути до ями з дикими тваринами, але хижаки їх не чіпали. Згодом трьом мученикам відрубали голови.

 

Окремо в церкві шанували святого Андрона, який був в уявленні народу мудрим звіздарем. У день пам'яті святого було прийнято до півночі спостерігати за зоряним небом. За зірками судили і про погоду, і про майбутній урожай.

Що суворо не можна робити 25 жовтня:

  • У цей день не можна було голосно сміятися, вважалося, що це викличе на людину великі нещастя.
  • Також не можна нікого ображати, інакше кривдник сьорбне багато страждань.
  • Не можна було на стук у двері питати: "Хто там?" - щоб не впустити в будинок біду.

Народні прикмети на 25 жовтня:

  • Багато зірок - чекай доброго врожаю.
  • Сильне мерехтіння синіх зірок на небі - до снігу.
  • Якщо зірки падають, то скоро почнеться вітер.
  • Вітер дме з Півночі - чекай похолодання, а з Півдня - буде тепло.

Народжені 25 жовтня наділені даром передбачення - їм дана здатність передбачати за зірками. Однак в житті їм треба буде пройти багато випробувань. Носити їм слід бурштин.

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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