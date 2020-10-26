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Свято 26 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 26 жовтня: народні прикмети і заборони
Оновлено 07:22 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

26 жовтня (13 жовтня за старим стилем) православні вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці. Ікона шанується як чудотворна. Її оригінал, написаний, за переказами, євангелістом Лукою, зберігається в Іверському монастирі на горі Афон у Греції.

На Русі цю ікону молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі.

 

Також, православна церква вшановує пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійского, диякона папілом, його сестри Агафонік і мученика Агафодора.

Святий Карпо був родом з міста Пергама. Його поставили єпископом Тіятирів (міста, що знаходиться на південному сході від Пергама). До Карпу приходило безліч людей, які, слухаючи його проповіді, зміцнювалися в вірі і приймали хрещення.

 

На Карпа і його помічника і друга папілом донесли. Святих схопили і піддали приниженням і катуванням. Мучеників били залізними прутами, відправляли в вогненну піч, на них спускали ведмедицю.

За папілом і Карпом добровільно пішли Агафонік і Агафодор. У Сардах Агафодора до смерті забили воловими жилами, а іншим мученикам відрубали голови.

У народі це свято називають також банним Обіход. У цей день селяни приводили баню в порядок, міняли гнилі дошки і лавки, чистили ємності для води, піч.

 

Люди вірили, що в лазні мешкає дух, якого називали банником. Найчастіше банника представляли у вигляді маленького, але дуже сильного дідка. Він був голий, з довгою бородою, покритою цвіллю. Люди, які приходять в парну, намагалися умилостивити живе в ній духу. Йому залишали шматочок мила, в діжках трохи води, а в кутку - віник.

 

Заборони 26 жовтня:

  • Забороняється 26 жовтня митися поодинці.
  • Не варто в цей понеділок довіряти незнайомцям. Великий ризик обману.
  • Не рекомендується хвалитися своїми досягненнями.
  • Не можна з'ясовувати стосунки в цей день.
  • Краще не надягати чорне. Інакше намічені плани зірвуться, мирні бесіди закінчаться конфліктом, а будь-які рухи тіла виявляться марними.

Народні прикмети:

  • Червоні хмари - до дощу, якщо вони йдуть з півдня - до поривчастому вітрі і негоді. Купчасті хмари при висхідному сонці - до змінної погоді.
  • Білий іній - до дощу.
  • Знову пішли гриби - не чекайте раннього снігу.
  • Ранкова зоря сіра, без яскравих червоних тонів, без вітру - на гарну погоду.
  • І заспівав півень хвилі раніше дев'яти годин вечора - до дощу.
  • Якщо півень сьогодні ввечері без часу кукурікає - значить, погода зміниться.
  • Якщо півні рано вранці заспівали - стане тепліше.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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