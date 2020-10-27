Йдуть дощі і холод: синоптик попередила, коли зіпсується погода в Україні

Тепла погода протримається в Україні ще два дні, а з п'ятниці, 30 жовтня температура почне знижуватися і йтимуть дощі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У середу, 28 жовтня, в більшості областей України протягом дня очікується + 13 ... + 18 градусів, на півдні до +20 градусів. Через антициклону дощів не буде, але подує південно-східний вітер, несильний або помірний.

У Києві 28 жовтня також тепло і сухо, вдень до +15 градусів. І така погода збережеться в Україні до 30 жовтня - з цієї дати, прогнозує синоптик, стартує похолодання і дощова погода.

"Так що насолоджуйтесь на ще відкритих терасах, більше ходіть пішки, фотографуйте чорнобривці, провітріть найтепліші ковдри і пледи, зваріть щось з гарбуза, а хто не любить гарбуз - пора рубати перший вінегрет, який поступово входить в нашому меню аж до березня", - радить Діденко.

27 жовтня в церкві шанують Назарія Римлянина, в зв'язку з чим всі носії імені Назар святкують свої іменини.