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Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Оновлено 19:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У вівторок, 27 жовтня, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Дане рішення сьогодні винесли у Великій палаті КСУ.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Лещенко у своєму телеграм каналі.

Ця стаття вводила кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна.

За словами Лещенка, проти проголосували лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.

Варто нагадати, що в кінці листопада 2019 року набув чинності закон президента України Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. А вже на початку жовтня 2020 КСУ розглядав подання 47 нардепів щодо відповідності Конституції окремих положень цього законодавства.

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КСУ, Україна, Сергій Лещенко.

Автор:

Телеграф
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