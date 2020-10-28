Останнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

У середу, 28 жовтня, на всій території України збережеться тепла, суха погода.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У південних областях найвища температура 28 жовтня буде в Херсоні + 16 ... + 18, в Одесі + 14 ... + 16, у Миколаєві + 15 ... + 17. Скрізь буде вітряно.
На заході прохолодніше всього + 13 ... + 15 буде в Івано-Франківську та Луцьку. На такому ж рівні температура буде триматися і в Сумах, Харкові та Чернігові. Тут день пройде без опадів.
Найнижча температура в Луганську - днем максимум + 12 ... + 14, вітер південно-східний.
У Києві вдень + 13 ... + 15 градусів, вітер південно-східний 5-10 м / с, хмарно з проясненнями.
Тепла і сонячна погода збережеться в Україні не тільки 28, але і 29 жовтня.
А вже в п'ятницю, 30 жовтня, почнеться похолодання, погода буде хмарною і дощовою.