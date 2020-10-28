В Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

На ранок 28 жовтня в Україні знову різко зріс рівень захворюваності - за добу 7474 нових випадки COVID-19 - це близько до антирекорду, встановленого п'ять днів тому.

Про це говорять дані системи моніторингу РНБО України.

165 осіб померло від коронавірусу - це рекорд останніх 10 днів.

У лідерах за кількістю хворих Харківська область - тут 635 підтверджених діагнозів і 11 летальних випадків. На другому місці - Одеська область, де захворіло 567 осіб, а померло 13. І на третьому місці Київ, де захворіло 563 особи, а не змогли подолати хворобу 15.

Найбільше по Україні людей померло від коронавірусної інфекції за добу у Львівській області. Тут 18 смертей на 398 випадків COVID-19. У Київській області 14 летальних випадків і 309 нових хворих. У Дніпропетровській 12 осіб померло, а захворіло 497.

Багато смертей при невисокому рівні захворюваності в Сумській та Миколаївській областях, де померло по 9 чоловік, а захворіло 164 і 123 відповідно.

Ще для 9 жителів Хмельницької області боротьба з коронавірусом закінчилася смертю, а нових випадків тут виявлено 383.

Вчені встановили, що імунітет до коронавірусу швидко пропадає після одужання.