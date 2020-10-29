В Україні вже більше 370 тисяч випадків COVID-19

В Україні на 9:00 29 жовтня діагноз коронавірус підтверджено у 7342 чоловік. 113 українців не впоралися з хворобою і померли. Показник смертності нижчий від вчорашнього на третину.

Всього з початку епідемії в Україні зареєстровано 370 417 випадків COVID-19.

За рівнем захворюваності в лідерах залишається місто Київ - 577 нових випадків і 5 смертей, Харківська область, де захворіло на коронавірус 575 осіб (помер тільки 1) і до них приєдналася Хмельницька область - тут 478 підтверджених діагнозів і 3 смерті.

За летальними наслідками першість у Львівської області - 16 смертей за добу і 405 нових випадків.

Також багато смертей (13) у Житомирській області, де 364 нових діагнозів за останні 24 години. У Київській області 10 осіб померло, 315 захворіло.

Також високий показник смертності в Херсонській області, де на 162 нових випадки - 8 смертей. У Полтавській області 7 осіб померло і 291 захворіло.

На 29 жовтня в Україні 2990 осіб видужали, а всього з початку пандемії змогли здолати коронавірус 151 632.

На засіданні Кабміну 28 жовтня прийнято рішення про продовження в Україні режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року.