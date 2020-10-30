Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 30 жовтня, відзначається день пам'яті пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, які передували загибелі цієї держави.

За переказами, Осія боровся проти ідолопоклонства і звертав серця євреїв до Бога. Говорили, що дружина пророка була розпусницею, зраджувала Осії і, врешті-решт, залишила його. Після цього він з ще більшим запалом став закликати ізраїльтян до покаяння і щиру віру.

Потрібно сказати, що саме Осія є одним з 12 менших пророків, який походив з племени коліна і виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Осія стверджував, що Господь відвернеться від євреїв і закличе в царство язичників, які повірять в нього. За багато сотень років до пришестя на землю Спасителя Осія передбачив появу Господа Бога, про його смерті і воскресіння.

Осію на Русі називали Колесником, оскільки в цей день потрібно було приділяти найпильнішу увагу колесам. Колесо вважалося оберегом і захисником від злих духів. Цей символ сонця часто використовували в проведенні різних обрядів. 30 жовтня вози ставили в сараї до весни, а перед цим перевіряли їх справність.

Що заборонено робити 30 жовтня

У цей день заборонено митися, ходити в лазню і паритися.

Не можна починати нові справи і проекти.

Народні прикмети 30 жовтня: