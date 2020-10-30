Скачать
П'ятниця, 30.10.2020
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Оновлено 07:34 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У п'ятницю, 30 жовтня, відзначається день пам'яті пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, які передували загибелі цієї держави.

За переказами, Осія боровся проти ідолопоклонства і звертав серця євреїв до Бога. Говорили, що дружина пророка була розпусницею, зраджувала Осії і, врешті-решт, залишила його. Після цього він з ще більшим запалом став закликати ізраїльтян до покаяння і щиру віру.

Потрібно сказати, що саме Осія є одним з 12 менших пророків, який походив з племени коліна і виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Осія стверджував, що Господь відвернеться від євреїв і закличе в царство язичників, які повірять в нього. За багато сотень років до пришестя на землю Спасителя Осія передбачив появу Господа Бога, про його смерті і воскресіння.

Осію на Русі називали Колесником, оскільки в цей день потрібно було приділяти найпильнішу увагу колесам. Колесо вважалося оберегом і захисником від злих духів. Цей символ сонця часто використовували в проведенні різних обрядів. 30 жовтня вози ставили в сараї до весни, а перед цим перевіряли їх справність.

Що заборонено робити 30 жовтня

  • У цей день заборонено митися, ходити в лазню і паритися.
  • Не можна починати нові справи і проекти.

Народні прикмети 30 жовтня:

  • Якщо 30 жовтня домашні тварини міцно сплять, то скоро настане тепло.
  • За прикметою 30 жовтня судили про врожай по скрипу коліс воза. Наприклад, якщо колесо не скрипить, то урожай, за прикметами, буде хорошим.
  • Народжені 30 жовтня рідко бувають щасливими, але знаходяться під певним захистом. Носити їм слід опал.
Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Забавні привітання українською на День тренера
02 Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дощ з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Дощ з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Драгер зашкалив: в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія
Драгер зашкалив: в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія
Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся