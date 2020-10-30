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Главу КСУ підозрюють у зраді: судді придумали хід

Главу КСУ підозрюють у зраді: судді придумали хід
Оновлено 18:12 Сьогодні Телеграф Фото: Твіттер

Слідчі Державного бюро розслідувань ініціювали досудове розслідування стосовно голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Відповідне повідомлення оприлюднено прес-службою ДБР.

У заяві зазначено, що глава КСУ в липні 2018 року "самовільно зайняв земельну ділянку та уклав угоду, якою визнаються повноваження посадових осіб РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії підпадають під юрисдикцію РФ".

"Таким чином він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться в заяві.

Відзначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

У свою чергу, в КСУ запланували збори суддів.

"У Конституційному Суді України в понеділок, 2 листопада, о 11:00, відбудуться збори суддів Конституційного Суду України", - інформує прес-служба КСУ.

Як повідомлялося раніше, в 2018 році Тупицький оформив договір купівлі-продажу землі в кримському селищі Кореїз поблизу Ялти за російським законодавством.

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КСУ, ДБР, Олександр Тупицький.

Автор:

Телеграф
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