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Понеділок, 02.11.2020
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Свято 2 листопада: народні прикмети і заборони

Свято 2 листопада: народні прикмети і заборони
10:14 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

2 листопада (20 жовтня по старому стилю) шанують пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. За переказами, Артемій служив воєначальником при імператорі Костянтині Великому. За успіхи на військовому поприщі він отримав посаду намісника Єгипту.

Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник і почалися гоніння на християн, Артемій виступив проти нього, за що був заарештований і тортурам. Він стійко переніс всі муки і не відрікся від Христа. Пізніше його обезголовили.

 

На Русі було прийнято благати Артемія про позбавлення від випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.

Вважалося, що в цей день до людського житла починали наближатися вовки. Також, існує повір'я, що на захист людини, народженої в цей день, постає вовчиця.

 

В цей час було прийнято займатися лагодженням зборів і квасити капусту. Селяни вірили, що чим міцніше паркан, тим врожайніший буде наступний рік.

По погоді, яка стояла на 2 листопада, можна було визначити прийдешню зиму.

Заборони 2 листопада:

  • 2 листопада 2020 категорично не можна лаятися, влаштовувати розборки і скандалити.
  • На Артемія заборонялося влаштовувати гучні свята і вечірки.

Народні прикмети:

  • Якщо модрина голки скинула, то скоро сніг випаде, і довго не буде танути.
  • На деревах іній - наступний рік буде неврожайним.
  • Вовки виють - скоро похолодає.
  • Вовки збираються в зграї - до сильних морозів.
  • Вовк перебіг дорогу - на щастя.
  • Сніг випав на суху землю - до потепління.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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