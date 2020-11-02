Свято 2 листопада: народні прикмети і заборони

2 листопада (20 жовтня по старому стилю) шанують пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. За переказами, Артемій служив воєначальником при імператорі Костянтині Великому. За успіхи на військовому поприщі він отримав посаду намісника Єгипту.

Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник і почалися гоніння на християн, Артемій виступив проти нього, за що був заарештований і тортурам. Він стійко переніс всі муки і не відрікся від Христа. Пізніше його обезголовили.

На Русі було прийнято благати Артемія про позбавлення від випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.

Вважалося, що в цей день до людського житла починали наближатися вовки. Також, існує повір'я, що на захист людини, народженої в цей день, постає вовчиця.

В цей час було прийнято займатися лагодженням зборів і квасити капусту. Селяни вірили, що чим міцніше паркан, тим врожайніший буде наступний рік.

По погоді, яка стояла на 2 листопада, можна було визначити прийдешню зиму.

Заборони 2 листопада:

2 листопада 2020 категорично не можна лаятися, влаштовувати розборки і скандалити.

На Артемія заборонялося влаштовувати гучні свята і вечірки.

Народні прикмети: