В Україні може з'явитися нова "чорна зона" карантину

Владою розглядається варіант впровадження нової карантинної зони - крім червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої може з'явитися ще умовно названа «чорна», в якій буде повний локдаун.

Про це повідомляє телеграм-канал шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

"Критерії все ще розробляють, але основна - повна заповнюваність койко-місць. У чорній зоні буде повний локдаун з зупинкою всього, - пояснила Соня Кошкіна. - Поки її умовна назва -" чорна зона".

Рішення щодо цього готується до імплементації після наради в Офісі президента, яке відбудеться в понеділок.

У той же час не розглядають можливість впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці.

Крім того, відомо, що влада дійсно розглядає варіант так званого карантину вихідного дня. Працювати будуть тільки аптеки і продуктові магазини. Маркети будівельних та інших товарів також обмежать в роботі.