Пора міняти шини: синоптик попередила про нові примхи погоди в Україні

В Україні 5 листопада температура повітря прогріється від + 6 ° C до + 15 ° C.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила в Facebook.

В Україні 5 листопада буде антициклон, який блокуватиме дощі. Тільки в західних і північних областях пройдуть дощі.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

За словами синоптика, в четвер на всій території країни очікуються тумани. Видимість погіршуватися до 200-400 метрів, а в низинах і до 50-100 метрів.

Температура повітря 5 листопада в західних і північних областях буде низькою, вдень +6 ° C ... + 11 ° C.

У центральній частині очікується + 8 ° C ... + 12 ° C.

На Сході стовпчики термометрів піднімуться до + 10 ° C ... + 14 ° C.

А в південній частині + 12 ° C ... + 15 ° C.

У Києві 5 листопада атмосферний фронт принесе дощову похмуру погоду. Протягом дня температура повітря складе близько + 9 ° C.

"Запишіться на заміну автомобільних шин, тому що з наступного тижня температура повітря почне відчутно знижуватися", - попереджає синоптик.