Введення «чорної зони» карантину: які регіони можуть в неї потрапити

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. Влада розглядає можливість впровадження нової "чорної" карантинної зони, в якій буде введений повний локдаун. А тим часом з'явилися попередні критерії для введення такої зони.

Очікується, що в "чорну зону" потраплятимуть виключно ті області, де повністю заповнені лікарні.

Станом на 4 листопада в Міністерстві охорони здоров'я опублікували таблицю завантаженості лікарень.

Варто зазначити, що вже за нинішніми даними є як мінімум три області-претендента на потрапляння в нову "чорну зону" повного локдауна.

У цей список увійшли:

Полтавська область (90,5% заповненості лікарень),

Житомирська область (83,5% заповненості лікарень),

Івано-Франківська (81% заповненості лікарень).

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що в Україні з питання введення "чорної" зони поки що ведуть дискусії.

За його словами, це поки тільки на стадії обговорення, але якщо буде прийнято рішення, то його виконання обов'язково.