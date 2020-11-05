З'явилося відео депутатського "махача" в кулуарах Ради

У четвер 5 листопада, двоє народних депутатів, а саме Гео Лерос і Олександр Юрченко - побилися прямо у Верховній Раді.

Про це повідомили в телеграм каналі "Депутатська курилка".

"Ще вранці, він (Гео Лерос) обіймав його (Олександра Юрченка) ніжно за шию, а вдень - вже такі пристрасті. Як то кажуть, б'є, значить любить", - жартують користувачі телеграм каналу.

Також на каналі виклали відео бійки.

У мережу потрапили фото з Олександром Юрченком після бійки, а також відео з його особистим коментарем даного "махача" відразу після події.