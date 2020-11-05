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Четвер, 05.11.2020
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З'явилося відео депутатського "махача" в кулуарах Ради

З'явилося відео депутатського "махача" в кулуарах Ради
Оновлено 14:53 Сьогодні Телеграф Фото: Колаж Телеграф

У четвер 5 листопада, двоє народних депутатів, а саме Гео Лерос і Олександр Юрченко - побилися прямо у Верховній Раді.

Про це повідомили в телеграм каналі "Депутатська курилка".

"Ще вранці, він (Гео Лерос) обіймав його (Олександра Юрченка) ніжно за шию, а вдень - вже такі пристрасті. Як то кажуть, б'є, значить любить", - жартують користувачі телеграм каналу.

Також на каналі виклали відео бійки.

У мережу потрапили фото з Олександром Юрченком після бійки, а також відео з його особистим коментарем даного "махача" відразу після події.

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Все по темі:

Гео Лерос, Депутати, Бійка, Олександр Юрченко.

Автор:

Телеграф
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