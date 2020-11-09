Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони

У понеділок, 8 листопада, в православній церкві вшановується пам'ять Нестора Літописця, який прославився своїми найдавнішими літописами у світі. Також цього дня в Україні, починаючи з 1997, відзначають День української писемності та мови.

Народився не раніше, ніж 1056. Після смерті Феодосія Нестор прийшов в монастир, ігуменом якого був Стефан, який прийняв Нестора, постриг його (1074-1075) і вивів в диякона. Нестор славив і вихваляв Бога. З роками його чесноти росли, але ченцеві хотілося звільнитися від тілесної плоті і досягти абсолютної духовності, щоб стати справжнім достойником Божим.

Преподобний Нестор був київським літописцем, ченцем Києво-Печерської Лаври. Саме його перу належить "Повість временних літ", в якій Нестор докладно описав життя і діяння перших князів.

Під ім'ям Нестор-Літописець Печерський він входить в список святих Римо-Католицької церкви.

Що заборонено робити 9 листопада

У цей день творчим людям, які досягли успіху і слави, категорично заборонено брати в дари квіти. У народі говорили, що після подарунка весь талант може згинути, а популярність піде.

Народні прикмети 9 листопада

Іній на деревах провіщає мороз.

Якщо вранці стелиться туман - відлига не за горами.

Якщо дати обіцянку в цей день і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

Народжені 9 листопада мають літературний дар і дуже люблять книги. Носити їм слід обсидіан.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цьому тижні прийдуть похолодання і перші заморозки.