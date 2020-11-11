Яке свято 11 листопада: народні прикмети і заборони

Слідом за покровителькою ткацтва і прядіння Параскєвою П'ятницею поминається свята Анастасія, яка допомагає в роботі з вовняної пряжею. 11 листопада православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобної мучениці Анастасії Римлянині. У народі її прозвали Овечницьою.
Анастасія народилася в знатній сім'ї, проте рано осиротіла. І її забрали на виховання в жіночу християнську громаду. Коли їй виповнився 21 рік, вона градоначальнику Прову. Вона сказала, що вірить в Ісуса Христа і відмовляється поклонятися язичницьким богам. За це дівчину виставили оголеною перед жителями міста. Анастасія перед народом почала викривати Прова в гріхах, за що була по-звірячому замучена і обезголовлена. Тіло її кинули на розтерзання диким тваринам.
У народі вірили, що саме заступництво святої Анастасії захищає худобу від хвороб і рятує від вовків.
У цей день було прийнято розраховуватися з Овчар і пригощати їх пирогами зі свіжого борошна.
З цього дня починали стригти тварин. За повір'ями, перш ніж приступити до стрижки овець, господар або господиня повинні були взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.
Заборони дня:
Народні прикмети: