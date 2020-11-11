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Середа, 11.11.2020
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Яке свято 11 листопада: народні прикмети і заборони

Яке свято 11 листопада: народні прикмети і заборони
Оновлено 07:04 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

Слідом за покровителькою ткацтва і прядіння Параскєвою П'ятницею поминається свята Анастасія, яка допомагає в роботі з вовняної пряжею. 11 листопада православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобної мучениці Анастасії Римлянині. У народі її прозвали Овечницьою.

Анастасія народилася в знатній сім'ї, проте рано осиротіла. І її забрали на виховання в жіночу християнську громаду. Коли їй виповнився 21 рік, вона градоначальнику Прову. Вона сказала, що вірить в Ісуса Христа і відмовляється поклонятися язичницьким богам. За це дівчину виставили оголеною перед жителями міста. Анастасія перед народом почала викривати Прова в гріхах, за що була по-звірячому замучена і обезголовлена. Тіло її кинули на розтерзання диким тваринам.

 

У народі вірили, що саме заступництво святої Анастасії захищає худобу від хвороб і рятує від вовків.

У цей день було прийнято розраховуватися з Овчар і пригощати їх пирогами зі свіжого борошна.

З цього дня починали стригти тварин. За повір'ями, перш ніж приступити до стрижки овець, господар або господиня повинні були взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

 

Заборони дня:

  • Забороняється нешанобливо ставитися до пастухів, а також сперечатися з ними і скандалити.
  • Вечір 11 листопада не можна проводити на самоті або з незнайомими людьми - це може привести до великої сварки з родичами або великого нещастя.
  • Жінкам в цю середу не рекомендується ходити з голою шиєю. Її слід прикрасити намистом, які забезпечать щастя і удачу не тільки в кар'єрі, але і в особистому житті.
  • Забороняється впускати в будинок, де є малюк, незнайомця.

Народні прикмети:

  • Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.
  • Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.
  • Низько рухаються хмари по небу - до похолодання.
  • Якщо вночі іній, то днем снігу не буде.
  • Голуби воркують - значить, погода буде хороша.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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Телеграф
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