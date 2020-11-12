П'ятниця 13-е: забобони і заборони "містичного" дня

П'ятниця 13 - це містичний день, який сповнює серця людей тривогою. І навіть ті хто відноситься до магії скептично, все одно побоюються.

П'ятницю 13-го вважають найбільш невдалим днем в році, і по всьому світу існують різні забобони з приводу цього дня. Люди приписують цьому дню особливу "темну" силу і намагаються бути обачнішими, щоб не накликати біду.

Забобони, пов'язані з п'ятницею 13-го, формувалися протягом багатьох тисячоліть. За однією з версій, саме в п'ятницю 13-го числа Адам і Єва скуштували заборонений плід, після чого були вигнані з раю. Факт, який додає тривожності цього дня, наявність на Таємній вечері 13 осіб, в тому числі і Іуди.

У Середньовіччі було інше розуміння «чортової дюжини». Вважалося, що чаклунський шабаш може відбутися тільки за участю 12 відьом і сатани - разом 13 «учасників». 13 квітня 1307 року припадало на п'ятницю, і саме в той день король Франції Філіп Красивий віддав наказ про арешт всіх тамплієрів, яких потім спалили на вогнищах інквізиції.

У древніх слов'ян не так число грало роль, як день тижня - п'ятниця вважалася нещасливим днем.

Які заборони існують в п'ятницю 13:

Не можна втрачати гудзики, перед виходом з дому обов'язково потрібно перевірити їх на міцність.

Дальні подорожі, нові справи і плани також краще відкласти.

Ні в якому разі не можна сваритися і не піддаватися впливу ззовні. Будь-які спори і негатив можуть привести до розриву відносин.

Дуже небезпечними будуть з'ясування відносин з незнайомцями.

У п'ятницю, 13 числа не варто давати нічого в борг, особливо гроші.

Уникайте дзеркал і нічого не піднімайте на вулиці.

Так, як же уникнути неприємностей 13 листопада:

Найкориснішим буде вміння налаштовуватися на позитив.

Езотерики вважають, що найсильнішою захистом в цей день буде оберіг з солі. Протягом дня носіть із собою вузлик з сіллю в кишені і стискайте в разі небезпеки. Сіль прийме на себе весь негатив.

Знову ж, не піддаватися негативу і не сваритися з людьми.

Відкласти всі нові справи і поїздки і не давати гроші в борг.

Особливо акуратно варто себе вести за кермом автотранспорту.