Відразу в 8 областях України коронавірус побив рекорди в п'ятницю 13-го

За останні 10 днів коронавірусні рекорди побив Київ і сім областей України.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За кількістю нових випадків COVID-19 за добу на 13 листопада лідирує столиця. У Києві 1083 випадків (максимум 10 днів був 748 випадків).

У Дніпропетровській області 740 нових хворих - це майже вдвічі більше максимальних 479 випадків за останні 10 днів. Різкий стрибок стався за останні дні.

У Сумській області також рекорд - 680 хворих COVID-19 за добу, при максимумі 468 випадків за 24 години.

У Черкаській області 350 хворих на 13 листопада (максимально за 10 днів було 260 осіб).

Ще чотири області побили свої рекорди смертності за декаду. У Полтавській області померло 19 осіб (максимум було 12).

Харківська область 13 летальних випадків (не було більше 11);

Чернівецька область 13 випадків (не було більше 9);

Івано-Франківська область 7 випадків (не було більше 6);

У зв'язку з ускладненням епідситуації із коронавірусом в Україні, в лікарнях почали сортувати хворих: госпіталізують тільки дуже важких хворих.