Відразу в 8 областях України коронавірус побив рекорди в п'ятницю 13-го

За останні 10 днів коронавірусні рекорди побив Київ і сім областей України.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
За кількістю нових випадків COVID-19 за добу на 13 листопада лідирує столиця. У Києві 1083 випадків (максимум 10 днів був 748 випадків).
У Дніпропетровській області 740 нових хворих - це майже вдвічі більше максимальних 479 випадків за останні 10 днів. Різкий стрибок стався за останні дні.
У Сумській області також рекорд - 680 хворих COVID-19 за добу, при максимумі 468 випадків за 24 години.
У Черкаській області 350 хворих на 13 листопада (максимально за 10 днів було 260 осіб).
Ще чотири області побили свої рекорди смертності за декаду. У Полтавській області померло 19 осіб (максимум було 12).
У зв'язку з ускладненням епідситуації із коронавірусом в Україні, в лікарнях почали сортувати хворих: госпіталізують тільки дуже важких хворих.