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П'ятниця, 13.11.2020
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У мережі назвали астрономічну вартість лікування Зеленського в Феофанії

У мережі назвали астрономічну вартість лікування Зеленського в Феофанії
Оновлено 11:50 Сьогодні Телеграф

За добу перебування в Феофанії держава платить за Зеленського, хворого коронавірус, майже 3 млн. гривень.

Такі дані на сторінці в Facebook повідомляє Центр миротворець.

"Як з'ясувалося Зеленський шпиталізований до Феофанії для лікування легкої форми коронавірусу. Вартість його утримання, а також лікування становить 2 700 000 гривень. Державних коштів на добу. П.с. Помилки немає. Близько двох мільйонів семисот тисяч гривень на добу", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією лікарні "Феофанія", протокол лікування коронавірусних хворих передбачає витрати на добу всього в розмірі 7 800 гривень. Швидкий тест на коронавірус тут обійдеться в 500 гривень, а ПЛР-тест - в 1500. При цьому, відомо, що звичайні смертні в цьому медзакладі не лікуються.

Увечері 12 листопада Зеленський записав відеозвернення і повідомив, що він відчуває себе добре і продовжує працювати.

В Україні через ситуацію з коронавірусом, в лікарнях стали сортувати хворих з короною, приймаючи тільки важких.

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Все по темі:

Феофания, Володимир Зеленський, Лікування, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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