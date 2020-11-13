У мережі назвали астрономічну вартість лікування Зеленського в Феофанії

За добу перебування в Феофанії держава платить за Зеленського, хворого коронавірус, майже 3 млн. гривень.

Такі дані на сторінці в Facebook повідомляє Центр миротворець.

"Як з'ясувалося Зеленський шпиталізований до Феофанії для лікування легкої форми коронавірусу. Вартість його утримання, а також лікування становить 2 700 000 гривень. Державних коштів на добу. П.с. Помилки немає. Близько двох мільйонів семисот тисяч гривень на добу", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією лікарні "Феофанія", протокол лікування коронавірусних хворих передбачає витрати на добу всього в розмірі 7 800 гривень. Швидкий тест на коронавірус тут обійдеться в 500 гривень, а ПЛР-тест - в 1500. При цьому, відомо, що звичайні смертні в цьому медзакладі не лікуються.

Увечері 12 листопада Зеленський записав відеозвернення і повідомив, що він відчуває себе добре і продовжує працювати.

В Україні через ситуацію з коронавірусом, в лікарнях стали сортувати хворих з короною, приймаючи тільки важких.