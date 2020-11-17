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Пенсії в Україні підвищать: хто і скільки буде отримувати

Пенсії в Україні підвищать: хто і скільки буде отримувати
09:42 Сьогодні Телеграф

В Україні в грудні перерахують прожитковий мінімум, який буде діяти до 1 липня 2021 року. Перерахунок вплине на три групи пенсіонерів: тих, хто отримує мінімум; тих, хто отримує максимум, і тих, у кого великий стаж. Перерахунок закладено в бюджеті на 2020 рік.

Про це повідомляє сайт Мінфін.

Підвищать пенсію тим, кому більше 60 років. Тобто мінімальна пенсія збільшиться всього лише на 57 грн - до 1769 грн. Також тим, хто заробив багато стажу. Згідно із законом «норма» - 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. А якщо стаж вище, то розмі надбавки буде залежати від відсотка прожиткового мінімуму. Наприклад, зараз жінка, маючи 40 років стажу, до основної пенсії отримує надбавку в 172 грн.

І третя група нечисленна, але отримає відчутну прибавку - до 570 грн. Йдеться про тих українців, які мали великі зарплати (приблизно в 8 разів вище середньої), або вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними правилами. Зараз розмір їх виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 17 120 грн, а вже з 1 грудня виплата може скласти 17 690 грн.

Відзначимо, раніше Микола Шамбір розповів, що підвищення пенсій буде відбуватися паралельно з підвищенням мінімальних зарплат.

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Пенсионері, Пенсії.

Автор:

Телеграф
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