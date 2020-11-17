Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Верховна Рада не змогла проголосувати за скасування карантину вихідного дня.
За ухвалення відповідної постанови проголосували лише 149 депутатів, в той час як для його прийняття потрібно 226.
Також стало відомо, хто і як голосував за постанову.
Перед голосуванням в парламенті виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який назвав умову введення в країні повного локдауна.
Нагадаємо, карантин вихідного дня був введений Кабміном 11 листопада.
Ним передбачена заборона на діяльність більшості публічних закладів, виняток становлять лише аптеки, продуктові магазини і заправки.
Відзначимо, що з самого ранку перед будівлею парламенту зібралася численна юрба протестувальників проти карантину вихідного дня.
Не обійшлося і без бійок між демонстрантами і силовиками.