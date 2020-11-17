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Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня
Оновлено 14:36 Вт, 17 Листопад 2020 Телеграф

Верховна Рада не змогла проголосувати за скасування карантину вихідного дня.

За ухвалення відповідної постанови проголосували лише 149 депутатів, в той час як для його прийняття потрібно 226.

Також стало відомо, хто і як голосував за постанову.

Перед голосуванням в парламенті виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який назвав умову введення в країні повного локдауна.

Нагадаємо, карантин вихідного дня був введений Кабміном 11 листопада.

Ним передбачена заборона на діяльність більшості публічних закладів, виняток становлять лише аптеки, продуктові магазини і заправки.

Відзначимо, що з самого ранку перед будівлею парламенту зібралася численна юрба протестувальників проти карантину вихідного дня.

Не обійшлося і без бійок між демонстрантами і силовиками.

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Карантин, Верховна Рада.

Автор:

Телеграф
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