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Україна відзначає День Гідності і Свободи: що важливо пам'ятати про цю дату

Україна відзначає День Гідності і Свободи: що важливо пам'ятати про цю дату
09:14 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Україна відзначає День Гіності і Свободи. Свято 21 листопада було встановлено в пам'ять про події на Майдані 2013 року, які поклали початок Революції Гідності. Крім того, це річниця Помаранчевої революції 2004 року.

Пам'ятний день був заснований в 2014 році Указом президента України з метою утвердження в країні ідеалів свободи і демократії, збереження об'єктивної інформації про важливі події української історії початку ХХІ століття, поваги громадян, які восени 2004 року і в листопаді 2013 - лютому 2014 років стали на захист демократичних цінностей, національних інтересів України.

Відмова влади від законодавчо закріпленого зовнішньополітичного курсу на євроінтеграцію, зупинка процесів підготовки до підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у листопаді 2013 року призвели до протестних акцій українського суспільства.

Першими учасниками мітингів стали студенти, які масово виходили на вулиці Києва, а в подальшому і інших міст, заявляючи про свій європейський вибір. Ці події стали початком Революції Гідності - однієї з найбільш трагічних і переломних сторінок новітньої української історії.

Події зими 2013-2014 років привели до істотних змін в політичному і громадському житті України, сприяли консолідації українського суспільства, формування його національної ідентичності.

Помаранчева революція також почалася в листопаді, але в 2004 році. Кількамісячна акція на Майдані розгорнулася з 22 листопада, коли активісти вийшли на мітинг проти фальсифікації результатів виборів президента.

В рамках святкування Дня Свободи і Гідності в містах України проходять меморіальні, урочисті і культурно-масові заходи, покликані вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності, які відстоювали європейський вибір України і прагнення до демократичного розвитку нашої держави.

Глава української держави Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що "ми повинні продовжувати нелегке будівництво дійсно нової України - вільної і гідної".

"України, де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища або колишні заслуги, де гідність, свобода, рівність, порядність і чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями", - додав він.

Прем'єр-міністр України поклав квіти біля Меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні.

"Герої не вмирають. Світла пам'ять", - написав він у Telegram.

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Свято, Україна, 21 листопада, День гідності і свободи.

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Телеграф
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