З 21 листопада українців почнуть штрафувати за відсутність маски: що важливо знати

З 21 листопада листопада в Україні вступає в силу закон про адміністративне покарання для людей, що знаходяться в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Ним передбачено штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 гривень.

Як повідомляє PavlovskyNews в телеграм, співробітники поліції готові стежити за дотриманням масочного режиму в громадських місцях.

"Як повідомили нам в поліції Київщини, вони вже готові стежити за виконанням нової вимоги: детальні інструкції ще не отримали, тому спиратися будуть на пункти закону", - сказано в повідомленні.

При цьому, наголошується, що тотально карати за відсутність маски не будуть. Спочатку будуть попереджати людей, а штрафи чекають лише злісних порушників.

Також наголошується, що посиленого патрулювання теж не буде, адже всі сили і так задіяні для моніторингу ситуацій на вулицях.

Відзначимо, що згідно з текстом документа, оприлюдненому в "Голосі України", штраф передбачений за перебування без маски в "громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті".