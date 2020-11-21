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Субота, 21.11.2020
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З 21 листопада українців почнуть штрафувати за відсутність маски: що важливо знати

З 21 листопада українців почнуть штрафувати за відсутність маски: що важливо знати
Оновлено 09:43 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

З 21 листопада листопада в Україні вступає в силу закон про адміністративне покарання для людей, що знаходяться в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Ним передбачено штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 гривень.

Як повідомляє PavlovskyNews в телеграм, співробітники поліції готові стежити за дотриманням масочного режиму в громадських місцях.

"Як повідомили нам в поліції Київщини, вони вже готові стежити за виконанням нової вимоги: детальні інструкції ще не отримали, тому спиратися будуть на пункти закону", - сказано в повідомленні.

При цьому, наголошується, що тотально карати за відсутність маски не будуть. Спочатку будуть попереджати людей, а штрафи чекають лише злісних порушників.

Також наголошується, що посиленого патрулювання теж не буде, адже всі сили і так задіяні для моніторингу ситуацій на вулицях.

Відзначимо, що згідно з текстом документа, оприлюдненому в "Голосі України", штраф передбачений за перебування без маски в "громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті".

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Все по темі:

Маска, Карантин, Нацполиция, Коронавірус, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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