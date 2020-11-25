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Середа, 25.11.2020
Жорсткий карантин в Україні можуть ввести на новорічні свята: що про це сказав Шмигаль
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Жорсткий карантин в Україні можуть ввести на новорічні свята: що про це сказав Шмигаль

Жорсткий карантин в Україні можуть ввести на новорічні свята: що про це сказав Шмигаль
15:11 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

В уряді заявили, що готуються до всіх можливих сценаріїв, в тому числі і до можливого введення жорсткого карантину на зимові свята.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз в Україні діють обмеження помаранчевої зони і карантин «вихідного дня». Остаточну ефективність і результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення", - зазначив прем'єр.

Керівник уряду зазначив, що результатом всіх введених заходів повинен стати вихід на плато за кількістю хворих на початок грудня.

"Певне поліпшення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні і за кількістю зайнятих ліжкомісць і за кількістю хворих."

Він також вказав, що кінець грудня і початок січня - період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати.

"Уряд не приховує і каже відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Тому що наші кроки повинні бути зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу", - додав Денис Шмигаль.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ті підприємці, хто постраждав від карантину, зможуть отримати разову допомогу в розмірі 8000 гривень.

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Все по темі:

Карантин, Денис Шмигаль, Україна, Новий рік, Коронавірус, Жорсткий карантин, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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