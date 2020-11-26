Більше 15 тисяч нових хворих: в Україні рекордна кількість хворих на COVID-19

Станом на ранок 26 листопада в Україні було зафіксовано рекордні 15 331 нових випадків COVID-19.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в Фейсбук.
Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників.
Варто відзначити, що минулий антирекорд за кількістю заражень був поставлений 21 листопада, тоді за добу зафіксували 14 580 випадків коронавируса.
Таким чином за минулу добу:
За весь час пандемії в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 64 019 випадків;
Вінницька область – 16 370 випадків;
Волинська область –22 906 випадків;
Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
Донецька область – 21 344 випадки;
Житомирська область – 27 926 випадків;
Закарпатська область – 22 425 випадків;
Запорізька область – 27 226 випадків;
Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
Київська область – 34 241 випадок;
Кіровоградська область – 4 706 випадків;
Луганська область – 5 925 випадків;
Львівська область – 43 611 випадків;
Миколаївська область – 16 731 випадок;
Одеська область – 40 535 випадків;
Полтавська область – 20 204 випадки;
Рівненська область – 29 320 випадків;
Сумська область – 25 662 випадки;
Тернопільська область – 26 752 випадки;
Харківська область – 53 433 випадки;
Херсонська область – 9 345 випадків;
Хмельницька область – 27 703 випадки;
Черкаська область – 20 668 випадків;
Чернівецька область – 32 492 випадки;
Чернігівська область – 16 485 випадків.