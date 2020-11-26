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Четвер, 26.11.2020
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Більше 15 тисяч нових хворих: в Україні рекордна кількість хворих на COVID-19

Більше 15 тисяч нових хворих: в Україні рекордна кількість хворих на COVID-19
08:46 Сьогодні Телеграф

Станом на ранок 26 листопада в Україні було зафіксовано рекордні 15 331 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в Фейсбук.

Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників.

Варто відзначити, що минулий антирекорд за кількістю заражень був поставлений 21 листопада, тоді за добу зафіксували 14 580 випадків коронавируса.

Таким чином за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 955 осіб;
  • летальних випадків – 225;
  • одужало – 9 617 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 677 189 осіб;
  • одужало – 317 395 осіб;
  • летальних випадків – 11 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370  випадків;

Волинська область –22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область –  20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

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Все по темі:

Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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