В Україні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 27 листопада в Україні не припиняється поширення коронавірусу. Таким чином, за минулу добу в країні зафіксували рекордні 16 218 випадків захворювання. Зокрема, захворіли 666 дітей і 655 медпрацівників.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов у своєму Фейсбуці.

За минулі 24 години в Україні:

госпіталізували - 2 069 осіб;

померло - 192;

видужали - 8 843 людини;

провели тестувань за добу - 72 789 (в тому числі методом ПЛР - 46 005, методом ІФА - 26 784).

З початку пандемії в Україні:

захворіли - 693 407 осіб;

вилікувалися - 326 238 осіб;

летальних випадків - 11 909;

проведено ПЛР-тестів - 4 419 791.

У той же час, за останні 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували в Дніпропетровській (1773), місті Києві (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) і Одеській (966) областях.

Ситуація з COVID-19 в регіонах: