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П'ятниця, 27.11.2020
В Україні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
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В Україні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

В Україні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
09:38 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Станом на ранок 27 листопада в Україні не припиняється поширення коронавірусу. Таким чином, за минулу добу в країні зафіксували рекордні 16 218 випадків захворювання. Зокрема, захворіли 666 дітей і 655 медпрацівників.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов у своєму Фейсбуці.

За минулі 24 години в Україні:

  • госпіталізували - 2 069 осіб;

  • померло - 192;

  • видужали - 8 843 людини;

  • провели тестувань за добу - 72 789 (в тому числі методом ПЛР - 46 005, методом ІФА - 26 784).

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли - 693 407 осіб;

  • вилікувалися - 326 238 осіб;

  • летальних випадків - 11 909;

  • проведено ПЛР-тестів - 4 419 791.

У той же час, за останні 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували в Дніпропетровській (1773), місті Києві (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) і Одеській (966) областях.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

  • Київ - 65 539 випадків;

  • Вінницька обл. - 16 710 випадків;

  • Волинська обл. - 23 273 випадки;

  • Дніпропетровська область. - 34 888 випадків;

  • Донецька обл. - 21 786 випадків;

  • Житомирська обл. - 28 481 випадок;

  • Закарпатська обл. - 22 748 випадків;

  • Запорізька обл. - 28 229 випадків;

  • Івано-Франківська обл. - 34 696 випадків;

  • Київська обл. - 35 235 випадків;

  • Кіровоградська обл. - 4824 випадки;

  • Луганська обл. - 6061 випадок;

  • Львівська обл. - 44 509 випадків;

  • Миколаївська обл. - 17 167 випадків;

  • Одеська обл. - 41 501 випадок;

  • Полтавська обл. - 20 701 випадок;

  • Рівненська обл. - 29 875 випадків;

  • Сумська обл. - 26 590 випадків;

  • Тернопільська обл. - 27 050 випадків;

  • Харківська обл. - 54 028 випадків;

  • Херсонська обл. - 9633 випадки;

  • Хмельницька обл. - 28 350 випадків;

  • Черкаська обл. - 21 402 випадки;

  • Чернівецька обл. - 33 018 випадків;

  • Чернігівська обл. - 17 113 випадків.

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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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