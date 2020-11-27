В Україні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 27 листопада в Україні не припиняється поширення коронавірусу. Таким чином, за минулу добу в країні зафіксували рекордні 16 218 випадків захворювання. Зокрема, захворіли 666 дітей і 655 медпрацівників.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
За минулі 24 години в Україні:
госпіталізували - 2 069 осіб;
померло - 192;
видужали - 8 843 людини;
провели тестувань за добу - 72 789 (в тому числі методом ПЛР - 46 005, методом ІФА - 26 784).
З початку пандемії в Україні:
захворіли - 693 407 осіб;
вилікувалися - 326 238 осіб;
летальних випадків - 11 909;
проведено ПЛР-тестів - 4 419 791.
У той же час, за останні 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували в Дніпропетровській (1773), місті Києві (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) і Одеській (966) областях.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
Київ - 65 539 випадків;
Вінницька обл. - 16 710 випадків;
Волинська обл. - 23 273 випадки;
Дніпропетровська область. - 34 888 випадків;
Донецька обл. - 21 786 випадків;
Житомирська обл. - 28 481 випадок;
Закарпатська обл. - 22 748 випадків;
Запорізька обл. - 28 229 випадків;
Івано-Франківська обл. - 34 696 випадків;
Київська обл. - 35 235 випадків;
Кіровоградська обл. - 4824 випадки;
Луганська обл. - 6061 випадок;
Львівська обл. - 44 509 випадків;
Миколаївська обл. - 17 167 випадків;
Одеська обл. - 41 501 випадок;
Полтавська обл. - 20 701 випадок;
Рівненська обл. - 29 875 випадків;
Сумська обл. - 26 590 випадків;
Тернопільська обл. - 27 050 випадків;
Харківська обл. - 54 028 випадків;
Херсонська обл. - 9633 випадки;
Хмельницька обл. - 28 350 випадків;
Черкаська обл. - 21 402 випадки;
Чернівецька обл. - 33 018 випадків;
Чернігівська обл. - 17 113 випадків.