Кабмін затвердив зміни держбюджету на 2021 рік: ключові показники

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив доопрацьований до другого читання проект закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

Про це інформує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У доопрацьованому проекті Держбюджету-2021 доходи передбачені в сумі 1 трлн 92 млрд грн. Витрати - в сумі 1 трлн 328 млрд грн. Також знайшли можливість зменшити дефіцит по відношенню до ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5% ", - говориться в повідомленні.

За його словами, на 2021 пропонуємо збалансований бюджет, в якому не передбачається збільшення податків для бізнесу і одночасно поліпшується фінансування і соціальної сфери і медицини, і надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії.

"Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і для промисловості, і для малого і середнього бізнесу", - додав Шмигаль.

Також він зазначив, що в 2021 році очікується зростання економіки, що дозволить продовжити збільшення витрат на медицину, на освіту, на оборону, на інші галузі.

Відзначимо, раніше говорилося, що проект державного бюджету на 2021 рік швидше за все не буде прийнятий у встановлені Бюджетним кодексом терміни.